Informații privind prețul pentru Sharp Token (SHARP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0059022 $ 0.0059022 $ 0.0059022 Minim 24 h $ 0.00797795 $ 0.00797795 $ 0.00797795 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0059022$ 0.0059022 $ 0.0059022 Maxim 24 h $ 0.00797795$ 0.00797795 $ 0.00797795 Maxim dintotdeauna $ 0.0120001$ 0.0120001 $ 0.0120001 Cel mai mic preț $ 0.00441049$ 0.00441049 $ 0.00441049 Modificare de preț (1 oră) -0.00% Modificare de preț (1 zi) -5.23% Modificare de preț (7 zile) -21.63% Modificare de preț (7 zile) -21.63%

Prețul în timp real pentru Sharp Token (SHARP) este $0.00647712. În ultimele 24 de ore, tokenul SHARP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0059022 și un maxim de $ 0.00797795, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SHARP este $ 0.0120001, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00441049.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SHARP s-a modificat cu -0.00% în decursul ultimei ore, cu -5.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sharp Token (SHARP)

Capitalizare de piață $ 19.28M$ 19.28M $ 19.28M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 441.96M$ 441.96M $ 441.96M Ofertă află în circulație 2.98B 2.98B 2.98B Ofertă totală 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Sharp Token este $ 19.28M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SHARP este 2.98B, cu o ofertă totală de 68230000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 441.96M.