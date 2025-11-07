Informații privind prețul pentru Shack Token (SHACK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02683624 $ 0.02683624 $ 0.02683624 Minim 24 h $ 0.02983224 $ 0.02983224 $ 0.02983224 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02683624$ 0.02683624 $ 0.02683624 Maxim 24 h $ 0.02983224$ 0.02983224 $ 0.02983224 Maxim dintotdeauna $ 0.03822927$ 0.03822927 $ 0.03822927 Cel mai mic preț $ 0.00495461$ 0.00495461 $ 0.00495461 Modificare de preț (1 oră) +0.85% Modificare de preț (1 zi) -6.19% Modificare de preț (7 zile) +7.03% Modificare de preț (7 zile) +7.03%

Prețul în timp real pentru Shack Token (SHACK) este $0.02717801. În ultimele 24 de ore, tokenul SHACK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02683624 și un maxim de $ 0.02983224, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SHACK este $ 0.03822927, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00495461.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SHACK s-a modificat cu +0.85% în decursul ultimei ore, cu -6.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +7.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Shack Token (SHACK)

Capitalizare de piață $ 10.87M$ 10.87M $ 10.87M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 27.26M$ 27.26M $ 27.26M Ofertă află în circulație 398.87M 398.87M 398.87M Ofertă totală 999,993,997.83224 999,993,997.83224 999,993,997.83224

Capitalizarea de piață actuală pentru Shack Token este $ 10.87M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SHACK este 398.87M, cu o ofertă totală de 999993997.83224. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 27.26M.