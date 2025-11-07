Informații privind prețul pentru SGC (SGC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.36% Modificare de preț (1 zi) +1.26% Modificare de preț (7 zile) -8.60% Modificare de preț (7 zile) -8.60%

Prețul în timp real pentru SGC (SGC) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SGC a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SGC este $ 0.00415112, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SGC s-a modificat cu +0.36% în decursul ultimei ore, cu +1.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SGC (SGC)

Capitalizare de piață $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Ofertă află în circulație 6.60B 6.60B 6.60B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SGC este $ 1.29M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SGC este 6.60B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.95M.