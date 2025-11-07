Informații privind prețul pentru SETAI Agents (SETAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.057562$ 0.057562 $ 0.057562 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) +0.14% Modificare de preț (7 zile) +3.35% Modificare de preț (7 zile) +3.35%

Prețul în timp real pentru SETAI Agents (SETAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SETAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SETAI este $ 0.057562, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SETAI s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu +0.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SETAI Agents (SETAI)

Capitalizare de piață $ 35.44K$ 35.44K $ 35.44K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 35.44K$ 35.44K $ 35.44K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SETAI Agents este $ 35.44K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SETAI este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.44K.