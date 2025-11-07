Informații privind prețul pentru SERO (SERO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00232257 $ 0.00232257 $ 0.00232257 Minim 24 h $ 0.00249547 $ 0.00249547 $ 0.00249547 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00232257$ 0.00232257 $ 0.00232257 Maxim 24 h $ 0.00249547$ 0.00249547 $ 0.00249547 Maxim dintotdeauna $ 0.55192$ 0.55192 $ 0.55192 Cel mai mic preț $ 0.0023113$ 0.0023113 $ 0.0023113 Modificare de preț (1 oră) +0.06% Modificare de preț (1 zi) +1.18% Modificare de preț (7 zile) -8.11% Modificare de preț (7 zile) -8.11%

Prețul în timp real pentru SERO (SERO) este $0.00235747. În ultimele 24 de ore, tokenul SERO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00232257 și un maxim de $ 0.00249547, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SERO este $ 0.55192, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0023113.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SERO s-a modificat cu +0.06% în decursul ultimei ore, cu +1.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SERO (SERO)

Capitalizare de piață $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Ofertă află în circulație 443.01M 443.01M 443.01M Ofertă totală 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SERO este $ 1.05M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SERO este 443.01M, cu o ofertă totală de 650000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.53M.