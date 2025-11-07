Informații privind prețul pentru SENATE (SENATE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00187214 $ 0.00187214 $ 0.00187214 Minim 24 h $ 0.00223201 $ 0.00223201 $ 0.00223201 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00187214$ 0.00187214 $ 0.00187214 Maxim 24 h $ 0.00223201$ 0.00223201 $ 0.00223201 Maxim dintotdeauna $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 Cel mai mic preț $ 0.00103497$ 0.00103497 $ 0.00103497 Modificare de preț (1 oră) +4.40% Modificare de preț (1 zi) -0.78% Modificare de preț (7 zile) +3.70% Modificare de preț (7 zile) +3.70%

Prețul în timp real pentru SENATE (SENATE) este $0.00202704. În ultimele 24 de ore, tokenul SENATE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00187214 și un maxim de $ 0.00223201, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SENATE este $ 5.85, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00103497.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SENATE s-a modificat cu +4.40% în decursul ultimei ore, cu -0.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SENATE (SENATE)

Capitalizare de piață $ 278.78K$ 278.78K $ 278.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 330.99K$ 330.99K $ 330.99K Ofertă află în circulație 137.53M 137.53M 137.53M Ofertă totală 163,287,975.308217 163,287,975.308217 163,287,975.308217

Capitalizarea de piață actuală pentru SENATE este $ 278.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SENATE este 137.53M, cu o ofertă totală de 163287975.308217. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 330.99K.