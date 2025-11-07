Informații privind prețul pentru SEKA (SEKA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00015147 Maxim 24 h $ 0.00015974 Maxim dintotdeauna $ 0.00128193 Cel mai mic preț $ 0.00014621 Modificare de preț (1 oră) -0.86% Modificare de preț (1 zi) -3.28% Modificare de preț (7 zile) -18.57%

Prețul în timp real pentru SEKA (SEKA) este $0.00015359. În ultimele 24 de ore, tokenul SEKA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00015147 și un maxim de $ 0.00015974, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SEKA este $ 0.00128193, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00014621.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SEKA s-a modificat cu -0.86% în decursul ultimei ore, cu -3.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SEKA (SEKA)

Capitalizare de piață $ 153.58K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 153.58K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SEKA este $ 153.58K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SEKA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 153.58K.