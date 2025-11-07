Informații privind prețul pentru SCAN (SCAN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00007373 Maxim 24 h $ 0.00007826 Maxim dintotdeauna $ 0.00064106 Cel mai mic preț $ 0.00006924 Modificare de preț (1 oră) -0.44% Modificare de preț (1 zi) -2.82% Modificare de preț (7 zile) -6.48%

Prețul în timp real pentru SCAN (SCAN) este $0.00007546. În ultimele 24 de ore, tokenul SCAN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00007373 și un maxim de $ 0.00007826, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SCAN este $ 0.00064106, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00006924.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SCAN s-a modificat cu -0.44% în decursul ultimei ore, cu -2.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.48% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SCAN (SCAN)

Capitalizare de piață $ 75.66K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 75.66K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru SCAN este $ 75.66K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SCAN este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 75.66K.