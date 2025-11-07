Informații privind prețul pentru Satoxcoin (SATOX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01402414$ 0.01402414 $ 0.01402414 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.02% Modificare de preț (1 zi) -16.30% Modificare de preț (7 zile) +5.55% Modificare de preț (7 zile) +5.55%

Prețul în timp real pentru Satoxcoin (SATOX) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SATOX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SATOX este $ 0.01402414, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SATOX s-a modificat cu -0.02% în decursul ultimei ore, cu -16.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Satoxcoin (SATOX)

Capitalizare de piață $ 37.28K$ 37.28K $ 37.28K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 37.42K$ 37.42K $ 37.42K Ofertă află în circulație 3.72B 3.72B 3.72B Ofertă totală 3,732,205,241.5624213 3,732,205,241.5624213 3,732,205,241.5624213

Capitalizarea de piață actuală pentru Satoxcoin este $ 37.28K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SATOX este 3.72B, cu o ofertă totală de 3732205241.5624213. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 37.42K.