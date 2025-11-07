Informații privind prețul pentru Satfi ($SATFI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00206196 $ 0.00206196 $ 0.00206196 Minim 24 h $ 0.00218209 $ 0.00218209 $ 0.00218209 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00206196$ 0.00206196 $ 0.00206196 Maxim 24 h $ 0.00218209$ 0.00218209 $ 0.00218209 Maxim dintotdeauna $ 0.0183037$ 0.0183037 $ 0.0183037 Cel mai mic preț $ 0.00202612$ 0.00202612 $ 0.00202612 Modificare de preț (1 oră) -0.62% Modificare de preț (1 zi) -4.39% Modificare de preț (7 zile) -5.01% Modificare de preț (7 zile) -5.01%

Prețul în timp real pentru Satfi ($SATFI) este $0.00207753. În ultimele 24 de ore, tokenul $SATFI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00206196 și un maxim de $ 0.00218209, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $SATFI este $ 0.0183037, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00202612.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $SATFI s-a modificat cu -0.62% în decursul ultimei ore, cu -4.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Satfi ($SATFI)

Capitalizare de piață $ 207.56K$ 207.56K $ 207.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 207.56K$ 207.56K $ 207.56K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Satfi este $ 207.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $SATFI este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 207.56K.