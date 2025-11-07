Informații privind prețul pentru Sage by Virtuals (SAGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00106011 Maxim 24 h $ 0.00130653 Maxim dintotdeauna $ 0.00686891 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.92% Modificare de preț (1 zi) -9.61% Modificare de preț (7 zile) -7.27%

Prețul în timp real pentru Sage by Virtuals (SAGE) este $0.00111881. În ultimele 24 de ore, tokenul SAGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00106011 și un maxim de $ 0.00130653, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SAGE este $ 0.00686891, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SAGE s-a modificat cu +0.92% în decursul ultimei ore, cu -9.61% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sage by Virtuals (SAGE)

Capitalizare de piață $ 1.15M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.15M Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Sage by Virtuals este $ 1.15M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SAGE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.15M.