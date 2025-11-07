Informații privind prețul pentru Sacabam (SCB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.07% Modificare de preț (1 zi) -2.76% Modificare de preț (7 zile) -12.03% Modificare de preț (7 zile) -12.03%

Prețul în timp real pentru Sacabam (SCB) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SCB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SCB este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SCB s-a modificat cu +0.07% în decursul ultimei ore, cu -2.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.03% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Sacabam (SCB)

Capitalizare de piață $ 76.71K$ 76.71K $ 76.71K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 90.25K$ 90.25K $ 90.25K Ofertă află în circulație 39.95T 39.95T 39.95T Ofertă totală 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Sacabam este $ 76.71K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SCB este 39.95T, cu o ofertă totală de 47000000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 90.25K.