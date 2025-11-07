Informații privind prețul pentru Rusk Token (RUSK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00052273 $ 0.00052273 $ 0.00052273 Minim 24 h $ 0.00054173 $ 0.00054173 $ 0.00054173 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00052273$ 0.00052273 $ 0.00052273 Maxim 24 h $ 0.00054173$ 0.00054173 $ 0.00054173 Maxim dintotdeauna $ 0.00092063$ 0.00092063 $ 0.00092063 Cel mai mic preț $ 0.00049295$ 0.00049295 $ 0.00049295 Modificare de preț (1 oră) +0.01% Modificare de preț (1 zi) -3.37% Modificare de preț (7 zile) -21.92% Modificare de preț (7 zile) -21.92%

Prețul în timp real pentru Rusk Token (RUSK) este $0.00052279. În ultimele 24 de ore, tokenul RUSK a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00052273 și un maxim de $ 0.00054173, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RUSK este $ 0.00092063, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00049295.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RUSK s-a modificat cu +0.01% în decursul ultimei ore, cu -3.37% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.92% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Rusk Token (RUSK)

Capitalizare de piață $ 490.62K$ 490.62K $ 490.62K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 490.62K$ 490.62K $ 490.62K Ofertă află în circulație 938.45M 938.45M 938.45M Ofertă totală 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226

Capitalizarea de piață actuală pentru Rusk Token este $ 490.62K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RUSK este 938.45M, cu o ofertă totală de 938448482.3651226. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 490.62K.