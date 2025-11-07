Informații privind prețul pentru Rue Cat (RUECAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.67% Modificare de preț (1 zi) -2.11% Modificare de preț (7 zile) +1.40% Modificare de preț (7 zile) +1.40%

Prețul în timp real pentru Rue Cat (RUECAT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RUECAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RUECAT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RUECAT s-a modificat cu -0.67% în decursul ultimei ore, cu -2.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Rue Cat (RUECAT)

Capitalizare de piață $ 50.46K$ 50.46K $ 50.46K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 50.46K$ 50.46K $ 50.46K Ofertă află în circulație 572.28M 572.28M 572.28M Ofertă totală 572,277,599.956837 572,277,599.956837 572,277,599.956837

Capitalizarea de piață actuală pentru Rue Cat este $ 50.46K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RUECAT este 572.28M, cu o ofertă totală de 572277599.956837. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 50.46K.