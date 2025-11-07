Informații privind prețul pentru rudi (RUDI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.01784483$ 0.01784483 $ 0.01784483 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.80% Modificare de preț (1 zi) -1.86% Modificare de preț (7 zile) -14.63% Modificare de preț (7 zile) -14.63%

Prețul în timp real pentru rudi (RUDI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RUDI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RUDI este $ 0.01784483, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RUDI s-a modificat cu -0.80% în decursul ultimei ore, cu -1.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața rudi (RUDI)

Capitalizare de piață $ 119.92K$ 119.92K $ 119.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 119.92K$ 119.92K $ 119.92K Ofertă află în circulație 999.33M 999.33M 999.33M Ofertă totală 999,325,112.606403 999,325,112.606403 999,325,112.606403

Capitalizarea de piață actuală pentru rudi este $ 119.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RUDI este 999.33M, cu o ofertă totală de 999325112.606403. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 119.92K.