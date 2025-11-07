Informații privind prețul pentru ROY (ROY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00106272 $ 0.00106272 $ 0.00106272 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00106272$ 0.00106272 $ 0.00106272 Maxim dintotdeauna $ 0.00608046$ 0.00608046 $ 0.00608046 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.07% Modificare de preț (1 zi) -8.84% Modificare de preț (7 zile) -39.18% Modificare de preț (7 zile) -39.18%

Prețul în timp real pentru ROY (ROY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ROY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00106272, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ROY este $ 0.00608046, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ROY s-a modificat cu +0.07% în decursul ultimei ore, cu -8.84% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -39.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ROY (ROY)

Capitalizare de piață $ 965.95K$ 965.95K $ 965.95K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 965.95K$ 965.95K $ 965.95K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,995,578.322318 999,995,578.322318 999,995,578.322318

Capitalizarea de piață actuală pentru ROY este $ 965.95K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ROY este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999995578.322318. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 965.95K.