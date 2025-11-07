Informații privind prețul pentru roule token (ROUL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00321287 $ 0.00321287 $ 0.00321287 Minim 24 h $ 0.00334046 $ 0.00334046 $ 0.00334046 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00321287$ 0.00321287 $ 0.00321287 Maxim 24 h $ 0.00334046$ 0.00334046 $ 0.00334046 Maxim dintotdeauna $ 0.00858746$ 0.00858746 $ 0.00858746 Cel mai mic preț $ 0.00109265$ 0.00109265 $ 0.00109265 Modificare de preț (1 oră) +0.95% Modificare de preț (1 zi) -1.01% Modificare de preț (7 zile) -18.65% Modificare de preț (7 zile) -18.65%

Prețul în timp real pentru roule token (ROUL) este $0.00329542. În ultimele 24 de ore, tokenul ROUL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00321287 și un maxim de $ 0.00334046, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ROUL este $ 0.00858746, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00109265.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ROUL s-a modificat cu +0.95% în decursul ultimei ore, cu -1.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața roule token (ROUL)

Capitalizare de piață $ 238.35K$ 238.35K $ 238.35K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 329.54K$ 329.54K $ 329.54K Ofertă află în circulație 72.33M 72.33M 72.33M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru roule token este $ 238.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ROUL este 72.33M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 329.54K.