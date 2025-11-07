Informații privind prețul pentru ROLLHUB (RHUB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.17% Modificare de preț (1 zi) -4.27% Modificare de preț (7 zile) +1.91% Modificare de preț (7 zile) +1.91%

Prețul în timp real pentru ROLLHUB (RHUB) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RHUB a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RHUB este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RHUB s-a modificat cu -0.17% în decursul ultimei ore, cu -4.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ROLLHUB (RHUB)

Capitalizare de piață $ 206.80K$ 206.80K $ 206.80K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 206.80K$ 206.80K $ 206.80K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

Capitalizarea de piață actuală pentru ROLLHUB este $ 206.80K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RHUB este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999998960.067986. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 206.80K.