Informații privind prețul pentru Robotexon (ROX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00325153 Maxim 24 h $ 0.00344731 Maxim dintotdeauna $ 0.03880303 Cel mai mic preț $ 0.00291126 Modificare de preț (1 oră) -0.38% Modificare de preț (1 zi) -4.23% Modificare de preț (7 zile) -24.08%

Prețul în timp real pentru Robotexon (ROX) este $0.00327453. În ultimele 24 de ore, tokenul ROX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00325153 și un maxim de $ 0.00344731, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ROX este $ 0.03880303, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00291126.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ROX s-a modificat cu -0.38% în decursul ultimei ore, cu -4.23% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Robotexon (ROX)

Capitalizare de piață $ 229.19K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 327.41K Ofertă află în circulație 70.00M Ofertă totală 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Robotexon este $ 229.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ROX este 70.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 327.41K.