Informații privind prețul pentru Robora (RBR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01149159 $ 0.01149159 $ 0.01149159 Minim 24 h $ 0.01440575 $ 0.01440575 $ 0.01440575 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01149159$ 0.01149159 $ 0.01149159 Maxim 24 h $ 0.01440575$ 0.01440575 $ 0.01440575 Maxim dintotdeauna $ 0.210107$ 0.210107 $ 0.210107 Cel mai mic preț $ 0.0093672$ 0.0093672 $ 0.0093672 Modificare de preț (1 oră) +0.90% Modificare de preț (1 zi) +3.14% Modificare de preț (7 zile) -55.29% Modificare de preț (7 zile) -55.29%

Prețul în timp real pentru Robora (RBR) este $0.01236203. În ultimele 24 de ore, tokenul RBR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01149159 și un maxim de $ 0.01440575, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RBR este $ 0.210107, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0093672.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RBR s-a modificat cu +0.90% în decursul ultimei ore, cu +3.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -55.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Robora (RBR)

Capitalizare de piață $ 845.56K$ 845.56K $ 845.56K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Ofertă află în circulație 68.01M 68.01M 68.01M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Robora este $ 845.56K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RBR este 68.01M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.24M.