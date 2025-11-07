Informații privind prețul pentru Roadmap Coin (RDMP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000816 $ 0.00000816 $ 0.00000816 Minim 24 h $ 0.00000881 $ 0.00000881 $ 0.00000881 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000816$ 0.00000816 $ 0.00000816 Maxim 24 h $ 0.00000881$ 0.00000881 $ 0.00000881 Maxim dintotdeauna $ 0.00013432$ 0.00013432 $ 0.00013432 Cel mai mic preț $ 0.00000805$ 0.00000805 $ 0.00000805 Modificare de preț (1 oră) +0.33% Modificare de preț (1 zi) -3.46% Modificare de preț (7 zile) -5.61% Modificare de preț (7 zile) -5.61%

Prețul în timp real pentru Roadmap Coin (RDMP) este $0.00000823. În ultimele 24 de ore, tokenul RDMP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000816 și un maxim de $ 0.00000881, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RDMP este $ 0.00013432, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000805.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RDMP s-a modificat cu +0.33% în decursul ultimei ore, cu -3.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Roadmap Coin (RDMP)

Capitalizare de piață $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Ofertă află în circulație 999.76M 999.76M 999.76M Ofertă totală 999,761,852.0453618 999,761,852.0453618 999,761,852.0453618

Capitalizarea de piață actuală pentru Roadmap Coin este $ 8.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RDMP este 999.76M, cu o ofertă totală de 999761852.0453618. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.23K.