Informații privind prețul pentru Rizzcoin (RIZZ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001277 $ 0.00001277 $ 0.00001277 Minim 24 h $ 0.00001324 $ 0.00001324 $ 0.00001324 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001277$ 0.00001277 $ 0.00001277 Maxim 24 h $ 0.00001324$ 0.00001324 $ 0.00001324 Maxim dintotdeauna $ 0.00150416$ 0.00150416 $ 0.00150416 Cel mai mic preț $ 0.00001035$ 0.00001035 $ 0.00001035 Modificare de preț (1 oră) -1.47% Modificare de preț (1 zi) -1.48% Modificare de preț (7 zile) -18.51% Modificare de preț (7 zile) -18.51%

Prețul în timp real pentru Rizzcoin (RIZZ) este $0.00001283. În ultimele 24 de ore, tokenul RIZZ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001277 și un maxim de $ 0.00001324, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RIZZ este $ 0.00150416, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001035.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RIZZ s-a modificat cu -1.47% în decursul ultimei ore, cu -1.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Rizzcoin (RIZZ)

Capitalizare de piață $ 12.82K$ 12.82K $ 12.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.82K$ 12.82K $ 12.82K Ofertă află în circulație 999.28M 999.28M 999.28M Ofertă totală 999,282,554.288272 999,282,554.288272 999,282,554.288272

Capitalizarea de piață actuală pentru Rizzcoin este $ 12.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RIZZ este 999.28M, cu o ofertă totală de 999282554.288272. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.82K.