Informații privind prețul pentru Ripplebids (XRPB-SOL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000526 $ 0.00000526 $ 0.00000526 Minim 24 h $ 0.00000575 $ 0.00000575 $ 0.00000575 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000526$ 0.00000526 $ 0.00000526 Maxim 24 h $ 0.00000575$ 0.00000575 $ 0.00000575 Maxim dintotdeauna $ 0.00028007$ 0.00028007 $ 0.00028007 Cel mai mic preț $ 0.00000517$ 0.00000517 $ 0.00000517 Modificare de preț (1 oră) +0.68% Modificare de preț (1 zi) -0.99% Modificare de preț (7 zile) -3.53% Modificare de preț (7 zile) -3.53%

Prețul în timp real pentru Ripplebids (XRPB-SOL) este $0.00000563. În ultimele 24 de ore, tokenul XRPB-SOL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000526 și un maxim de $ 0.00000575, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XRPB-SOL este $ 0.00028007, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000517.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XRPB-SOL s-a modificat cu +0.68% în decursul ultimei ore, cu -0.99% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ripplebids (XRPB-SOL)

Capitalizare de piață $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Ofertă află în circulație 999.80M 999.80M 999.80M Ofertă totală 999,804,921.249606 999,804,921.249606 999,804,921.249606

Capitalizarea de piață actuală pentru Ripplebids este $ 5.67K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XRPB-SOL este 999.80M, cu o ofertă totală de 999804921.249606. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.67K.