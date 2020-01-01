Tokenomie pentru Rings scUSD (SCUSD) Descoperă informații cheie despre Rings scUSD (SCUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rings scUSD (SCUSD) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic. Pagină de internet oficială: https://app.rings.money/ Carte albă: https://docs.rings.money/

Tokenomie și analiză de preț pentru Rings scUSD (SCUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rings scUSD (SCUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Ofertă totală: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Ofertă aflată în circulație: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Maxim dintotdeauna: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Minim dintotdeauna: $ 0.944488 $ 0.944488 $ 0.944488 Preț curent: $ 0.99814 $ 0.99814 $ 0.99814 Află mai mult despre prețul tokenului Rings scUSD (SCUSD)

Tokenomie pentru Rings scUSD (SCUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rings scUSD (SCUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCUSD, explorează prețul în direct al tokenului SCUSD!

