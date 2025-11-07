Informații privind prețul pentru Ringfence (RING) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00104108 $ 0.00104108 $ 0.00104108 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00104108$ 0.00104108 $ 0.00104108 Maxim dintotdeauna $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.57% Modificare de preț (1 zi) -17.24% Modificare de preț (7 zile) -25.18% Modificare de preț (7 zile) -25.18%

Prețul în timp real pentru Ringfence (RING) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RING a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00104108, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RING este $ 0.00631812, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RING s-a modificat cu +1.57% în decursul ultimei ore, cu -17.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -25.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ringfence (RING)

Capitalizare de piață $ 43.25K$ 43.25K $ 43.25K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 842.18K$ 842.18K $ 842.18K Ofertă află în circulație 51.35M 51.35M 51.35M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ringfence este $ 43.25K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RING este 51.35M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 842.18K.