Informații privind prețul pentru RingDAO (RING) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.30361$ 0.30361 $ 0.30361 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.04% Modificare de preț (1 zi) -1.88% Modificare de preț (7 zile) -18.04% Modificare de preț (7 zile) -18.04%

Prețul în timp real pentru RingDAO (RING) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RING a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RING este $ 0.30361, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RING s-a modificat cu -0.04% în decursul ultimei ore, cu -1.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RingDAO (RING)

Capitalizare de piață $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Ofertă află în circulație 1.70B 1.70B 1.70B Ofertă totală 2,099,840,195.0 2,099,840,195.0 2,099,840,195.0

Capitalizarea de piață actuală pentru RingDAO este $ 1.57M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RING este 1.70B, cu o ofertă totală de 2099840195.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.95M.