Informații privind prețul pentru Rico (RICO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0000245 $ 0.0000245 $ 0.0000245 Minim 24 h $ 0.00002645 $ 0.00002645 $ 0.00002645 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0000245$ 0.0000245 $ 0.0000245 Maxim 24 h $ 0.00002645$ 0.00002645 $ 0.00002645 Maxim dintotdeauna $ 0.00498677$ 0.00498677 $ 0.00498677 Cel mai mic preț $ 0.00002434$ 0.00002434 $ 0.00002434 Modificare de preț (1 oră) -1.36% Modificare de preț (1 zi) -5.19% Modificare de preț (7 zile) -18.82% Modificare de preț (7 zile) -18.82%

Prețul în timp real pentru Rico (RICO) este $0.00002486. În ultimele 24 de ore, tokenul RICO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000245 și un maxim de $ 0.00002645, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RICO este $ 0.00498677, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002434.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RICO s-a modificat cu -1.36% în decursul ultimei ore, cu -5.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Rico (RICO)

Capitalizare de piață $ 24.92K$ 24.92K $ 24.92K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.92K$ 24.92K $ 24.92K Ofertă află în circulație 999.72M 999.72M 999.72M Ofertă totală 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

Capitalizarea de piață actuală pentru Rico este $ 24.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RICO este 999.72M, cu o ofertă totală de 999722611.4. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.92K.