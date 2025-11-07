Informații privind prețul pentru Rhetor (RT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.01022863 Maxim 24 h $ 0.01342815 Maxim dintotdeauna $ 0.02402558 Cel mai mic preț $ 0.00825541 Modificare de preț (1 oră) +1.00% Modificare de preț (1 zi) +22.51% Modificare de preț (7 zile) +13.41%

Prețul în timp real pentru Rhetor (RT) este $0.01257714. În ultimele 24 de ore, tokenul RT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01022863 și un maxim de $ 0.01342815, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RT este $ 0.02402558, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00825541.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RT s-a modificat cu +1.00% în decursul ultimei ore, cu +22.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +13.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Rhetor (RT)

Capitalizare de piață $ 12.54M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.54M Ofertă află în circulație 1000.00M Ofertă totală 999,999,501.125052

Capitalizarea de piață actuală pentru Rhetor este $ 12.54M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RT este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999999501.125052. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.54M.