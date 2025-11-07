Informații privind prețul pentru reterd (RETERD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.32% Modificare de preț (1 zi) -6.17% Modificare de preț (7 zile) -11.84% Modificare de preț (7 zile) -11.84%

Prețul în timp real pentru reterd (RETERD) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RETERD a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RETERD este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RETERD s-a modificat cu -1.32% în decursul ultimei ore, cu -6.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața reterd (RETERD)

Capitalizare de piață $ 139.02K$ 139.02K $ 139.02K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 139.02K$ 139.02K $ 139.02K Ofertă află în circulație 999.74M 999.74M 999.74M Ofertă totală 999,737,537.458644 999,737,537.458644 999,737,537.458644

Capitalizarea de piață actuală pentru reterd este $ 139.02K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RETERD este 999.74M, cu o ofertă totală de 999737537.458644. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 139.02K.