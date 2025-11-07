Informații privind prețul pentru Resister (RSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00811411 $ 0.00811411 $ 0.00811411 Minim 24 h $ 0.01077634 $ 0.01077634 $ 0.01077634 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00811411$ 0.00811411 $ 0.00811411 Maxim 24 h $ 0.01077634$ 0.01077634 $ 0.01077634 Maxim dintotdeauna $ 0.01580666$ 0.01580666 $ 0.01580666 Cel mai mic preț $ 0.00813216$ 0.00813216 $ 0.00813216 Modificare de preț (1 oră) -2.30% Modificare de preț (1 zi) -23.94% Modificare de preț (7 zile) -19.30% Modificare de preț (7 zile) -19.30%

Prețul în timp real pentru Resister (RSTR) este $0.00809618. În ultimele 24 de ore, tokenul RSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00811411 și un maxim de $ 0.01077634, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RSTR este $ 0.01580666, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00813216.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RSTR s-a modificat cu -2.30% în decursul ultimei ore, cu -23.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Resister (RSTR)

Capitalizare de piață $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.15M$ 8.15M $ 8.15M Ofertă află în circulație 125.50M 125.50M 125.50M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Resister este $ 1.02M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RSTR este 125.50M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.15M.