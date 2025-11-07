Informații privind prețul pentru Reply (REPLY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00000732$ 0.00000732 $ 0.00000732 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.85% Modificare de preț (1 zi) +1.93% Modificare de preț (7 zile) -24.53% Modificare de preț (7 zile) -24.53%

Prețul în timp real pentru Reply (REPLY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul REPLY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru REPLY este $ 0.00000732, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, REPLY s-a modificat cu +1.85% în decursul ultimei ore, cu +1.93% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.53% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Reply (REPLY)

Capitalizare de piață $ 54.30K$ 54.30K $ 54.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 56.16K$ 56.16K $ 56.16K Ofertă află în circulație 96.68B 96.68B 96.68B Ofertă totală 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Capitalizarea de piață actuală pentru Reply este $ 54.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru REPLY este 96.68B, cu o ofertă totală de 99999999999.99998. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 56.16K.