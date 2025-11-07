Informații privind prețul pentru RefundYourSOL (RYS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00336875$ 0.00336875 $ 0.00336875 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.05% Modificare de preț (1 zi) -4.16% Modificare de preț (7 zile) -16.41% Modificare de preț (7 zile) -16.41%

Prețul în timp real pentru RefundYourSOL (RYS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RYS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RYS este $ 0.00336875, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RYS s-a modificat cu +0.05% în decursul ultimei ore, cu -4.16% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RefundYourSOL (RYS)

Capitalizare de piață $ 883.84K$ 883.84K $ 883.84K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 883.84K$ 883.84K $ 883.84K Ofertă află în circulație 970.47M 970.47M 970.47M Ofertă totală 970,468,551.646675 970,468,551.646675 970,468,551.646675

Capitalizarea de piață actuală pentru RefundYourSOL este $ 883.84K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RYS este 970.47M, cu o ofertă totală de 970468551.646675. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 883.84K.