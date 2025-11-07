Informații privind prețul pentru Ref Finance (REF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.077649 $ 0.077649 $ 0.077649 Minim 24 h $ 0.083541 $ 0.083541 $ 0.083541 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.077649$ 0.077649 $ 0.077649 Maxim 24 h $ 0.083541$ 0.083541 $ 0.083541 Maxim dintotdeauna $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 Cel mai mic preț $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 Modificare de preț (1 oră) +1.12% Modificare de preț (1 zi) +0.03% Modificare de preț (7 zile) -8.83% Modificare de preț (7 zile) -8.83%

Prețul în timp real pentru Ref Finance (REF) este $0.082577. În ultimele 24 de ore, tokenul REF a fost tranzacționat între un minim de $ 0.077649 și un maxim de $ 0.083541, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru REF este $ 10.64, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.04128611.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, REF s-a modificat cu +1.12% în decursul ultimei ore, cu +0.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ref Finance (REF)

Capitalizare de piață $ 7.93M$ 7.93M $ 7.93M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M Ofertă află în circulație 95.97M 95.97M 95.97M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Ref Finance este $ 7.93M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru REF este 95.97M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.26M.