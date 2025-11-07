Informații privind prețul pentru real fast (SPEED) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.03378043$ 0.03378043 $ 0.03378043 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.48% Modificare de preț (1 zi) -3.46% Modificare de preț (7 zile) -16.11% Modificare de preț (7 zile) -16.11%

Prețul în timp real pentru real fast (SPEED) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SPEED a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SPEED este $ 0.03378043, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SPEED s-a modificat cu -1.48% în decursul ultimei ore, cu -3.46% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața real fast (SPEED)

Capitalizare de piață $ 184.88K$ 184.88K $ 184.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 184.88K$ 184.88K $ 184.88K Ofertă află în circulație 733.26M 733.26M 733.26M Ofertă totală 733,260,052.696656 733,260,052.696656 733,260,052.696656

Capitalizarea de piață actuală pentru real fast este $ 184.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SPEED este 733.26M, cu o ofertă totală de 733260052.696656. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 184.88K.