Informații privind prețul pentru Ratecoin (RATE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -7.08% Modificare de preț (7 zile) -43.50% Modificare de preț (7 zile) -43.50%

Prețul în timp real pentru Ratecoin (RATE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul RATE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RATE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RATE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -7.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -43.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ratecoin (RATE)

Capitalizare de piață $ 75.23K$ 75.23K $ 75.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 75.23K$ 75.23K $ 75.23K Ofertă află în circulație 966.52M 966.52M 966.52M Ofertă totală 966,517,002.764641 966,517,002.764641 966,517,002.764641

Capitalizarea de piață actuală pentru Ratecoin este $ 75.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RATE este 966.52M, cu o ofertă totală de 966517002.764641. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 75.23K.