Informații privind prețul pentru rasmr (RASMR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00105675 Maxim 24 h $ 0.00118598 Maxim dintotdeauna $ 0.01259026 Cel mai mic preț $ 0.00105675 Modificare de preț (1 oră) -0.51% Modificare de preț (1 zi) -7.92% Modificare de preț (7 zile) -20.86%

Prețul în timp real pentru rasmr (RASMR) este $0.00107135. În ultimele 24 de ore, tokenul RASMR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00105675 și un maxim de $ 0.00118598, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RASMR este $ 0.01259026, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00105675.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RASMR s-a modificat cu -0.51% în decursul ultimei ore, cu -7.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața rasmr (RASMR)

Capitalizare de piață $ 223.98K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.07M Ofertă află în circulație 208.97M Ofertă totală 999,996,481.154148

Capitalizarea de piață actuală pentru rasmr este $ 223.98K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RASMR este 208.97M, cu o ofertă totală de 999996481.154148. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.07M.