Informații privind prețul pentru RAGE GUY (RAGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.0013342 $ 0.0013342 $ 0.0013342 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.0013342$ 0.0013342 $ 0.0013342 Maxim dintotdeauna $ 0.00592337$ 0.00592337 $ 0.00592337 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.20% Modificare de preț (1 zi) -6.98% Modificare de preț (7 zile) -40.54% Modificare de preț (7 zile) -40.54%

Prețul în timp real pentru RAGE GUY (RAGE) este $0.00106499. În ultimele 24 de ore, tokenul RAGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.0013342, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RAGE este $ 0.00592337, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RAGE s-a modificat cu +2.20% în decursul ultimei ore, cu -6.98% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -40.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața RAGE GUY (RAGE)

Capitalizare de piață $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Ofertă află în circulație 984.02M 984.02M 984.02M Ofertă totală 984,023,750.997486 984,023,750.997486 984,023,750.997486

Capitalizarea de piață actuală pentru RAGE GUY este $ 1.05M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru RAGE este 984.02M, cu o ofertă totală de 984023750.997486. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.05M.