Informații privind prețul pentru Quokka (QUOKKA) (USD)

Prețul în timp real pentru Quokka (QUOKKA) este $0.00016075. În ultimele 24 de ore, tokenul QUOKKA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00016011 și un maxim de $ 0.00016806, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QUOKKA este $ 0.00075449, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00005859.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QUOKKA s-a modificat cu -0.18% în decursul ultimei ore, cu +0.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Quokka (QUOKKA)

Capitalizare de piață $ 160.75K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 160.75K Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Quokka este $ 160.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QUOKKA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 160.75K.