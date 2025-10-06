Prețul în timp real pentru Quokka astăzi este 0.00016075 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru QUOKKA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru QUOKKA pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Quokka astăzi este 0.00016075 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru QUOKKA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru QUOKKA pe MEXC acum.

Mai multe despre QUOKKA

Informații de preț pentru QUOKKA

Pagina oficială pentru QUOKKA

Tokenomie pentru QUOKKA

Prognoza prețurilor pentru QUOKKA

Preț Quokka (QUOKKA)

+0.10%1D
Quokka (QUOKKA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:39:07 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Quokka (QUOKKA) (USD)

-0.18%

+0.38%

+10.57%

+10.57%

Prețul în timp real pentru Quokka (QUOKKA) este $0.00016075. În ultimele 24 de ore, tokenul QUOKKA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00016011 și un maxim de $ 0.00016806, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QUOKKA este $ 0.00075449, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00005859.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QUOKKA s-a modificat cu -0.18% în decursul ultimei ore, cu +0.38% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +10.57% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Quokka (QUOKKA)

Capitalizarea de piață actuală pentru Quokka este $ 160.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QUOKKA este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 160.75K.

Istoric de preț pentru Quokka (QUOKKA) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Quokka la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Quokka la USD a fost $ -0.0000552954.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Quokka la USD a fost $ -0.0000787896.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Quokka la USD a fost $ +0.00009678622801833586.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0+0.38%
30 de zile$ -0.0000552954-34.39%
60 de zile$ -0.0000787896-49.01%
90 de zile$ +0.00009678622801833586+151.31%

Ce este Quokka (QUOKKA)

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Quokka (QUOKKA)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Quokka (USD)

Ce valoare va avea Quokka (QUOKKA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Quokka (QUOKKA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Quokka.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Quokka!

QUOKKA în monede locale

Tokenomie pentru Quokka (QUOKKA)

Înțelegerea tokenomică a Quokka (QUOKKA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru QUOKKA!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Quokka (QUOKKA)

Cât valorează Quokka (QUOKKA) astăzi?
Prețul pe viu pentru QUOKKA în USD este 0.00016075 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru QUOKKA în USD?
Prețul actual pentru QUOKKA la USD este $ 0.00016075. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Quokka?
Capitalizarea de piață pentru QUOKKA este $ 160.75K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru QUOKKA?
Ofertă aflată în circulație pentru QUOKKA este 1.00B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru QUOKKA?
QUOKKA a obținut un preț ATH de 0.00075449 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru QUOKKA?
QUOKKA a avut un preț ATL de 0.00005859 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru QUOKKA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru QUOKKA este -- USD.
Va crește QUOKKA în acest an?
QUOKKA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru QUOKKA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:39:07 (UTC+8)

