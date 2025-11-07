Informații privind prețul pentru Queen Kitty (QKITTY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00038509 $ 0.00038509 $ 0.00038509 Minim 24 h $ 0.00051816 $ 0.00051816 $ 0.00051816 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00038509$ 0.00038509 $ 0.00038509 Maxim 24 h $ 0.00051816$ 0.00051816 $ 0.00051816 Maxim dintotdeauna $ 0.00113352$ 0.00113352 $ 0.00113352 Cel mai mic preț $ 0.00003789$ 0.00003789 $ 0.00003789 Modificare de preț (1 oră) -2.26% Modificare de preț (1 zi) -23.41% Modificare de preț (7 zile) -46.70% Modificare de preț (7 zile) -46.70%

Prețul în timp real pentru Queen Kitty (QKITTY) este $0.00039159. În ultimele 24 de ore, tokenul QKITTY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00038509 și un maxim de $ 0.00051816, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QKITTY este $ 0.00113352, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003789.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QKITTY s-a modificat cu -2.26% în decursul ultimei ore, cu -23.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -46.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Queen Kitty (QKITTY)

Capitalizare de piață $ 388.19K$ 388.19K $ 388.19K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 388.19K$ 388.19K $ 388.19K Ofertă află în circulație 995.53M 995.53M 995.53M Ofertă totală 995,531,530.5957489 995,531,530.5957489 995,531,530.5957489

Capitalizarea de piață actuală pentru Queen Kitty este $ 388.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QKITTY este 995.53M, cu o ofertă totală de 995531530.5957489. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 388.19K.