BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Queen Kitty astăzi este 0.00039159 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru QKITTY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru QKITTY pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Queen Kitty astăzi este 0.00039159 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru QKITTY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru QKITTY pe MEXC acum.

Mai multe despre QKITTY

Informații de preț pentru QKITTY

Ce este QKITTY

Carte albă pentru QKITTY

Pagina oficială pentru QKITTY

Tokenomie pentru QKITTY

Prognoza prețurilor pentru QKITTY

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Queen Kitty

Preț Queen Kitty (QKITTY)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 QKITTY în USD:

$0.00038886
$0.00038886$0.00038886
-22.70%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Queen Kitty (QKITTY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:59:02 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Queen Kitty (QKITTY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00038509
$ 0.00038509$ 0.00038509
Minim 24 h
$ 0.00051816
$ 0.00051816$ 0.00051816
Maxim 24 h

$ 0.00038509
$ 0.00038509$ 0.00038509

$ 0.00051816
$ 0.00051816$ 0.00051816

$ 0.00113352
$ 0.00113352$ 0.00113352

$ 0.00003789
$ 0.00003789$ 0.00003789

-2.26%

-23.41%

-46.70%

-46.70%

Prețul în timp real pentru Queen Kitty (QKITTY) este $0.00039159. În ultimele 24 de ore, tokenul QKITTY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00038509 și un maxim de $ 0.00051816, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QKITTY este $ 0.00113352, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003789.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QKITTY s-a modificat cu -2.26% în decursul ultimei ore, cu -23.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -46.70% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Queen Kitty (QKITTY)

$ 388.19K
$ 388.19K$ 388.19K

--
----

$ 388.19K
$ 388.19K$ 388.19K

995.53M
995.53M 995.53M

995,531,530.5957489
995,531,530.5957489 995,531,530.5957489

Capitalizarea de piață actuală pentru Queen Kitty este $ 388.19K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QKITTY este 995.53M, cu o ofertă totală de 995531530.5957489. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 388.19K.

Istoric de preț pentru Queen Kitty (QKITTY) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Queen Kitty la USD a fost $ -0.000119718248701767.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Queen Kitty la USD a fost $ +0.0000373970.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Queen Kitty la USD a fost $ -0.0001405136.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Queen Kitty la USD a fost $ -0.00005100051599079857.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000119718248701767-23.41%
30 de zile$ +0.0000373970+9.55%
60 de zile$ -0.0001405136-35.88%
90 de zile$ -0.00005100051599079857-11.52%

Ce este Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Queen Kitty (QKITTY)

Carte albă
Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Queen Kitty (USD)

Ce valoare va avea Queen Kitty (QKITTY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Queen Kitty (QKITTY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Queen Kitty.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Queen Kitty!

QKITTY în monede locale

Tokenomie pentru Queen Kitty (QKITTY)

Înțelegerea tokenomică a Queen Kitty (QKITTY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru QKITTY!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Queen Kitty (QKITTY)

Cât valorează Queen Kitty (QKITTY) astăzi?
Prețul pe viu pentru QKITTY în USD este 0.00039159 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru QKITTY în USD?
Prețul actual pentru QKITTY la USD este $ 0.00039159. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Queen Kitty?
Capitalizarea de piață pentru QKITTY este $ 388.19K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru QKITTY?
Ofertă aflată în circulație pentru QKITTY este 995.53M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru QKITTY?
QKITTY a obținut un preț ATH de 0.00113352 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru QKITTY?
QKITTY a avut un preț ATL de 0.00003789 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru QKITTY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru QKITTY este -- USD.
Va crește QKITTY în acest an?
QKITTY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru QKITTY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 03:59:02 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Queen Kitty (QKITTY)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,534.49
$101,534.49$101,534.49

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,328.78
$3,328.78$3,328.78

+0.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.07
$157.07$157.07

+0.73%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.69
$1,484.69$1,484.69

+0.26%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,534.49
$101,534.49$101,534.49

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,328.78
$3,328.78$3,328.78

+0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2153
$2.2153$2.2153

-0.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.07
$157.07$157.07

+0.73%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0044
$1.0044$1.0044

-1.15%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.92
$30.92$30.92

+106.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1230
$0.1230$0.1230

+146.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004000
$0.0004000$0.0004000

+166.66%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014390
$0.014390$0.014390

+1,339.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.451
$4.451$4.451

+345.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1230
$0.1230$0.1230

+146.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001883
$0.001883$0.001883

+73.06%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.3597
$1.3597$1.3597

+58.47%