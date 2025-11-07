Informații privind prețul pentru Qubitcoin (QTC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Minim 24 h $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Maxim 24 h $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Maxim dintotdeauna $ 8.77$ 8.77 $ 8.77 Cel mai mic preț $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Modificare de preț (1 oră) +4.79% Modificare de preț (1 zi) -3.22% Modificare de preț (7 zile) -17.00% Modificare de preț (7 zile) -17.00%

Prețul în timp real pentru Qubitcoin (QTC) este $1.52. În ultimele 24 de ore, tokenul QTC a fost tranzacționat între un minim de $ 1.33 și un maxim de $ 1.7, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QTC este $ 8.77, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1.32.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QTC s-a modificat cu +4.79% în decursul ultimei ore, cu -3.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Qubitcoin (QTC)

Capitalizare de piață $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Ofertă află în circulație 2.31M 2.31M 2.31M Ofertă totală 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Qubitcoin este $ 3.51M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QTC este 2.31M, cu o ofertă totală de 2308250.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.51M.