Informații privind prețul pentru Quantlink (QLK) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.080298$ 0.080298 $ 0.080298 Cel mai mic preț $ 0.00015735$ 0.00015735 $ 0.00015735 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -1.41% Modificare de preț (7 zile) -1.41%

Prețul în timp real pentru Quantlink (QLK) este $0.00015972. În ultimele 24 de ore, tokenul QLK a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QLK este $ 0.080298, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00015735.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QLK s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.41% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Quantlink (QLK)

Capitalizare de piață $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.97K$ 15.97K $ 15.97K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Quantlink este $ 15.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QLK este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.97K.