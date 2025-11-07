Informații privind prețul pentru QUANT (QUANT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0000187 $ 0.0000187 $ 0.0000187 Minim 24 h $ 0.00001896 $ 0.00001896 $ 0.00001896 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0000187$ 0.0000187 $ 0.0000187 Maxim 24 h $ 0.00001896$ 0.00001896 $ 0.00001896 Maxim dintotdeauna $ 0.00085798$ 0.00085798 $ 0.00085798 Cel mai mic preț $ 0.00000871$ 0.00000871 $ 0.00000871 Modificare de preț (1 oră) +1.13% Modificare de preț (1 zi) -0.24% Modificare de preț (7 zile) -20.96% Modificare de preț (7 zile) -20.96%

Prețul în timp real pentru QUANT (QUANT) este $0.00001891. În ultimele 24 de ore, tokenul QUANT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000187 și un maxim de $ 0.00001896, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QUANT este $ 0.00085798, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000871.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QUANT s-a modificat cu +1.13% în decursul ultimei ore, cu -0.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața QUANT (QUANT)

Capitalizare de piață $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 18.91K$ 18.91K $ 18.91K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru QUANT este $ 18.91K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QUANT este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.91K.