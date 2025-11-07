Informații privind prețul pentru Quaks ($QUAKS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.17% Modificare de preț (7 zile) -22.85% Modificare de preț (7 zile) -22.85%

Prețul în timp real pentru Quaks ($QUAKS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul $QUAKS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru $QUAKS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, $QUAKS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.85% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Quaks ($QUAKS)

Capitalizare de piață $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.97K$ 6.97K $ 6.97K Ofertă află în circulație 419.72M 419.72M 419.72M Ofertă totală 419,719,230.427421 419,719,230.427421 419,719,230.427421

Capitalizarea de piață actuală pentru Quaks este $ 6.97K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru $QUAKS este 419.72M, cu o ofertă totală de 419719230.427421. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.97K.