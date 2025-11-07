Informații privind prețul pentru QPAY (QPAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00229527$ 0.00229527 $ 0.00229527 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.61% Modificare de preț (1 zi) -1.84% Modificare de preț (7 zile) -41.63% Modificare de preț (7 zile) -41.63%

Prețul în timp real pentru QPAY (QPAY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul QPAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QPAY este $ 0.00229527, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QPAY s-a modificat cu +2.61% în decursul ultimei ore, cu -1.84% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -41.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața QPAY (QPAY)

Capitalizare de piață $ 104.51K$ 104.51K $ 104.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 104.51K$ 104.51K $ 104.51K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru QPAY este $ 104.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QPAY este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 104.51K.