Informații privind prețul pentru Qoryn (QOR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0000049 Maxim 24 h $ 0.00000509 Maxim dintotdeauna $ 0.0000487 Cel mai mic preț $ 0.0000049 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.28% Modificare de preț (7 zile) -21.96%

Prețul în timp real pentru Qoryn (QOR) este $0.00000492. În ultimele 24 de ore, tokenul QOR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000049 și un maxim de $ 0.00000509, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QOR este $ 0.0000487, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0000049.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QOR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.28% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Qoryn (QOR)

Capitalizare de piață $ 4.92K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 4.92K Ofertă află în circulație 999.43M Ofertă totală 999,429,848.412867

Capitalizarea de piață actuală pentru Qoryn este $ 4.92K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QOR este 999.43M, cu o ofertă totală de 999429848.412867. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 4.92K.