Informații despre Qkacoin (QKA) QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka. Pagină de internet oficială: https://qkacoin.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Qkacoin (QKA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Qkacoin (QKA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 41.40M $ 41.40M $ 41.40M Ofertă totală: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M Ofertă aflată în circulație: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 41.40M $ 41.40M $ 41.40M Maxim dintotdeauna: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Minim dintotdeauna: $ 0.34457 $ 0.34457 $ 0.34457 Preț curent: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Află mai mult despre prețul tokenului Qkacoin (QKA)

Tokenomie pentru Qkacoin (QKA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Qkacoin (QKA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QKA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QKA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QKA, explorează prețul în direct al tokenului QKA!

