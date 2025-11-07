Informații privind prețul pentru Qi Dao (QI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01805233 $ 0.01805233 $ 0.01805233 Minim 24 h $ 0.01901304 $ 0.01901304 $ 0.01901304 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01805233$ 0.01805233 $ 0.01805233 Maxim 24 h $ 0.01901304$ 0.01901304 $ 0.01901304 Maxim dintotdeauna $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 Cel mai mic preț $ 0.00255096$ 0.00255096 $ 0.00255096 Modificare de preț (1 oră) -1.68% Modificare de preț (1 zi) -4.95% Modificare de preț (7 zile) -15.18% Modificare de preț (7 zile) -15.18%

Prețul în timp real pentru Qi Dao (QI) este $0.01785827. În ultimele 24 de ore, tokenul QI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01805233 și un maxim de $ 0.01901304, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QI este $ 6.09, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00255096.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QI s-a modificat cu -1.68% în decursul ultimei ore, cu -4.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.18% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Qi Dao (QI)

Capitalizare de piață $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Ofertă află în circulație 146.44M 146.44M 146.44M Ofertă totală 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Qi Dao este $ 2.67M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QI este 146.44M, cu o ofertă totală de 200000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.65M.