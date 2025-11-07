BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Qace Dynamics astăzi este 0.01163188 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru QACE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru QACE pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Qace Dynamics astăzi este 0.01163188 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru QACE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru QACE pe MEXC acum.

Mai multe despre QACE

Informații de preț pentru QACE

Ce este QACE

Pagina oficială pentru QACE

Tokenomie pentru QACE

Prognoza prețurilor pentru QACE

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Qace Dynamics

Preț Qace Dynamics (QACE)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 QACE în USD:

$0.01164522
$0.01164522$0.01164522
-5.00%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Qace Dynamics (QACE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:13:22 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Qace Dynamics (QACE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.01142658
$ 0.01142658$ 0.01142658
Minim 24 h
$ 0.01244664
$ 0.01244664$ 0.01244664
Maxim 24 h

$ 0.01142658
$ 0.01142658$ 0.01142658

$ 0.01244664
$ 0.01244664$ 0.01244664

$ 0.056435
$ 0.056435$ 0.056435

$ 0.01037373
$ 0.01037373$ 0.01037373

+0.81%

-5.19%

-37.01%

-37.01%

Prețul în timp real pentru Qace Dynamics (QACE) este $0.01163188. În ultimele 24 de ore, tokenul QACE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01142658 și un maxim de $ 0.01244664, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QACE este $ 0.056435, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01037373.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QACE s-a modificat cu +0.81% în decursul ultimei ore, cu -5.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -37.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Qace Dynamics (QACE)

$ 11.71M
$ 11.71M$ 11.71M

--
----

$ 11.71M
$ 11.71M$ 11.71M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Qace Dynamics este $ 11.71M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QACE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.71M.

Istoric de preț pentru Qace Dynamics (QACE) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Qace Dynamics la USD a fost $ -0.00063705295855725.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Qace Dynamics la USD a fost $ -0.0085668086.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Qace Dynamics la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Qace Dynamics la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00063705295855725-5.19%
30 de zile$ -0.0085668086-73.64%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Qace Dynamics (QACE)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Qace Dynamics (USD)

Ce valoare va avea Qace Dynamics (QACE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Qace Dynamics (QACE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Qace Dynamics.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Qace Dynamics!

QACE în monede locale

Tokenomie pentru Qace Dynamics (QACE)

Înțelegerea tokenomică a Qace Dynamics (QACE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru QACE!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Qace Dynamics (QACE)

Cât valorează Qace Dynamics (QACE) astăzi?
Prețul pe viu pentru QACE în USD este 0.01163188 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru QACE în USD?
Prețul actual pentru QACE la USD este $ 0.01163188. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Qace Dynamics?
Capitalizarea de piață pentru QACE este $ 11.71M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru QACE?
Ofertă aflată în circulație pentru QACE este 1.00B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru QACE?
QACE a obținut un preț ATH de 0.056435 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru QACE?
QACE a avut un preț ATL de 0.01037373 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru QACE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru QACE este -- USD.
Va crește QACE în acest an?
QACE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru QACE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:13:22 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Qace Dynamics (QACE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,361.27
$101,361.27$101,361.27

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.52
$3,314.52$3,314.52

+0.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.71
$156.71$156.71

+0.50%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,484.80
$1,484.80$1,484.80

+0.27%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,361.27
$101,361.27$101,361.27

-0.63%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,314.52
$3,314.52$3,314.52

+0.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2259
$2.2259$2.2259

-0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.71
$156.71$156.71

+0.50%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0116
$1.0116$1.0116

-0.44%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.48
$31.48$31.48

+109.86%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1235
$0.1235$0.1235

+147.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004342
$0.0004342$0.0004342

+189.46%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.022824
$0.022824$0.022824

+2,182.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.026
$5.026$5.026

+402.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1235
$0.1235$0.1235

+147.00%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000005747
$0.00000000005747$0.00000000005747

+70.63%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002152
$0.0000002152$0.0000002152

+43.46%