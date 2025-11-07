Informații privind prețul pentru Qace Dynamics (QACE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.01142658 Maxim 24 h $ 0.01244664 Maxim dintotdeauna $ 0.056435 Cel mai mic preț $ 0.01037373 Modificare de preț (1 oră) +0.81% Modificare de preț (1 zi) -5.19% Modificare de preț (7 zile) -37.01%

Prețul în timp real pentru Qace Dynamics (QACE) este $0.01163188. În ultimele 24 de ore, tokenul QACE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01142658 și un maxim de $ 0.01244664, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QACE este $ 0.056435, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01037373.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QACE s-a modificat cu +0.81% în decursul ultimei ore, cu -5.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -37.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Qace Dynamics (QACE)

Capitalizare de piață $ 11.71M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 11.71M Ofertă află în circulație 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Qace Dynamics este $ 11.71M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru QACE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 11.71M.