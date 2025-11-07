Informații privind prețul pentru PunkStrategy (PNKSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.03382221 $ 0.03382221 $ 0.03382221 Minim 24 h $ 0.04149373 $ 0.04149373 $ 0.04149373 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.03382221$ 0.03382221 $ 0.03382221 Maxim 24 h $ 0.04149373$ 0.04149373 $ 0.04149373 Maxim dintotdeauna $ 0.31653$ 0.31653 $ 0.31653 Cel mai mic preț $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 Modificare de preț (1 oră) +0.46% Modificare de preț (1 zi) -8.45% Modificare de preț (7 zile) -41.47% Modificare de preț (7 zile) -41.47%

Prețul în timp real pentru PunkStrategy (PNKSTR) este $0.03441074. În ultimele 24 de ore, tokenul PNKSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03382221 și un maxim de $ 0.04149373, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PNKSTR este $ 0.31653, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00698235.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PNKSTR s-a modificat cu +0.46% în decursul ultimei ore, cu -8.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -41.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PunkStrategy (PNKSTR)

Capitalizare de piață $ 32.70M$ 32.70M $ 32.70M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.70M$ 32.70M $ 32.70M Ofertă află în circulație 948.40M 948.40M 948.40M Ofertă totală 948,396,546.1668183 948,396,546.1668183 948,396,546.1668183

Capitalizarea de piață actuală pentru PunkStrategy este $ 32.70M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PNKSTR este 948.40M, cu o ofertă totală de 948396546.1668183. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.70M.