Informații privind prețul pentru Pumpit (PUMPIT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.39% Modificare de preț (7 zile) +0.39%

Prețul în timp real pentru Pumpit (PUMPIT) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul PUMPIT a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PUMPIT este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PUMPIT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Pumpit (PUMPIT)

Capitalizare de piață $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Ofertă află în circulație 714.25M 714.25M 714.25M Ofertă totală 714,250,169.22268 714,250,169.22268 714,250,169.22268

Capitalizarea de piață actuală pentru Pumpit este $ 7.13K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PUMPIT este 714.25M, cu o ofertă totală de 714250169.22268. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 7.13K.